ESENYURT'TA ŞAMPUAN VE ÇORAP ÇALAN ŞÜPHELİLERE MARKET SAHİBİNDEN DAYAK

-Yabancı uyruklu 2 şüpheli hırsızlık yaparken kameralara yakalandı.

-Market sahipleri tarafından yakalanan şüpheliler polise teslim edildi.

-Şüpheliler polise teslim edilmeden önce market sahipleri tarafından sopayla dövüldü.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL,-ESENYURT'ta müşteri gibi girdikleri marketten şampuan ve bir çift çorap çalan yabancı uyruklu iki şüpheli, işyeri sahibi tarafından yakalandı. Marketin deposuna götürülen şüphelileri sopa ile döven işyeri sahibi onları çağırdığı polise teslim etti. Şüphelilerin şampuan ve çorap çalma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta marketi bulunan Ayetullah Özalp, daha önce dükkanına gelen ve hırsızlık yaptığından şüphelendiği iki yabancı uyruklu kişi tekrar gelince onları uzaktan izlemeye başladı. Özalp, güvenlik kameralarından takip ettiği şüphelilerin raflardan şampuan ve bir çift çorap alıp, parasını ödemeden dışarı çıktığını görünce iki yakınıyla birlikte onları dışarıda yakalayarak, marketin deposuna götürdü. Burada şüphelilere elindeki sopayla vuran Özalp, polisi aradı. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

Şüpheliler, marketteki raflardan şampuan ve çorap çalarken

Şüpheliler işyerinden çıkarken ve market sahibi ve yakınları tarafından yakalanırken

Şüpheliler depoya götürülürken

Market sahibi şüphelilere sopa ile vururken(cep telefonu)

Çalınan şampuan ve çoraplar

Polisler markete gelirken ve şüphelileri götürürken