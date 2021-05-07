Esenyurt'ta, sanal tombala oynanan adrese yapılan baskında 17 kişiye 48 bin 308 lira para cezası kesildi. Baskın anı kameraya yansırken, ruhsatsız olan işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Polis ekipleri, önceki gün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir adreste sanal tombala oynandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, sanal tombala oynatılan adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve bilgisayar başında sanal tombala oyunu oynadıkları belirlenen 17 kişiye, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" 34. maddesi gereğince idari işlem yapılırken, koronavirüs kapsamında yasaklar uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. Maddesi'nden toplamda 48 bin 308 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme, Esenyurt İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.