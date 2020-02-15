ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

ESENYURT'ta sanayi sitesinde yangın çıktı.

Esenyurt Fatih Sanayi sitesinde yangın çıktı. İki katlı sitenin çatısındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler