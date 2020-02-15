ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1)
6 saat önce
ESENYURT'ta sanayi sitesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta sanayi sitesinde yangın çıktı.
Esenyurt Fatih Sanayi sitesinde yangın çıktı. İki katlı sitenin çatısındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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