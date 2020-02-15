ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika
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ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1)

6 saat önce

ESENYURT'ta sanayi sitesinde yangın çıktı.

ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1), System.String[]

ESENYURT'ta sanayi sitesinde yangın çıktı.

Esenyurt Fatih Sanayi sitesinde yangın çıktı. İki katlı sitenin çatısındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


Esenyurt, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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