Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın (1) - Son Dakika

Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın (1)

6 saat önce

ESENYURT'ta sanayi sitesinde yangın çıktı.

Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın (1), System.String[]

ESENYURT'ta sanayi sitesinde yangın çıktı.

Esenyurt Fatih Sanayi sitesinde yangın çıktı. İki katlı sitenin çatısındaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Esenyurt, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor
"Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:36:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]