Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın paniği - Son Dakika

Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın paniği

6 saat önce

Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesindeki oto tamirhanesinin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın paniği, System.String[]

Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesindeki oto tamirhanesinin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Etrafı kaplayan yoğun duman nedeniyle iş yerleri tahliye edildi.


Yangın, saat 12.50 sıralarında Esenyurt Fatih Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir oto tamirhanesinin çatı katında çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler çıkan yangına müdahale etti. Yangın sırasında büyük panik yaşanırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan panik anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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