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Son dakika! Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika

Son dakika! Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada

06.02.2022 09:05

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada İkisi kadın 3 hırsız, sanayiden hırsızlık yaparken kameralara yakalandı Esenyurt'ta bir sanayi sitesine gelen 2'si kadın 3 hırsız, dükkanların önündeki varillerde bulunan hurda parçalarını çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada

İkisi kadın 3 hırsız, sanayiden hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sanayi sitesine gelen 2'si kadın 3 hırsız, dükkanların önündeki varillerde bulunan hurda parçalarını çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde sakar kadın hırsızın bir zincire takılıp düşme tehlikesi geçirmesi de görüldü.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Plakasız ticari minibüsle sanayi sitesine gelen 2'si kadın 3 hırsız, dükkanların önündeki varillerde bulunan hurda parçalarını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahipleri olayla ilgili en az 5-6 bin lira zararlarının olduğunu belirterek şikayetçi olacaklarını söylediler. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sakar kadın hırsızın, iki dükkan arasındaki zincire takılıp düşme tehlikesi geçirmesi de yer aldı.

"Komşularımızla birlikte 5-6 bin TL gibi bir zararımız var"

Dükkanından malzeme çalınan Hakkı Timur, "Sabah saat 08.30 civarında buraya geldik, komşularımız bizi iki kadın bir erkeğin dükkana geldiğini söyledi. Önce buraya gelerek etrafı kontrol ediyor, ardından komşu dükkanların eşyalarını çalmaya başlıyorlar. Daha sonra tekrar benim dükkanıma gelerek önce varilin içindekileri, ardından varili alıp götürüyorlar. Komşularımızla birlikte 5-6 bin TL gibi bir zararımız var ve şikayetçi olacağız" dedi.

"Yetkililere şikayette bulunacağız"

Malzemesi çalınan bir başka dükkan sahibi İsmail Gök ise, "Sabah saat 08.30 sıralarında iki kadın ve bir erkek buraya gelerek soygun yapmışlar. Geri dönüşüme yollayacağımız varilleri almışlar. Daha önce buradaki esnaf arkadaşımızın 90-100 bin liralık zararı olmuştu. Yetkililere şikayette bulunacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika! Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada

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Türk Lirası, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika
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