Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı - Son Dakika

Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı
Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı Esenyurt'ta bulunan tarihi yapı bir yandan şehirleşmeye direnirken, bir yandan da definecilere karşı ayakta kalmaya çalışıyor.
Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı
İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan tarihi yapı bir yandan şehirleşmeye direnirken, bir yandan da definecilere karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Yapının bazı kısımlarında açılan çukurlar kapatılmadan durduğu görülüyor.
Esenyurt'ta E-5 karayoluna yakın bir alanda bulunan tarihi yapı zamana direniyor. Bir yandan şehirleşen mahallenin ortasından kalan tarihi yapı bir yandan da definecilere karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Çevresi otopark olarak kullanılan yapının yanında bir çok köpek kulübesi bulunuyor. Bir çok definecinin tarihi yapıda gece vakti kazı yaptığı biliniyor. Yapının çevresinde açılan çukurlar ise kapatılmadan halen duruyor. Duvarlarının ise sadece çok az bir kısmı ayakta kalan yapının korunmaması ise çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Etrafında bir çok alışveriş merkezi bulunan yapı harabe olarak duruyor. Havadan çekilen görüntülerde ise tarihi yapının binaların arasında harabe bir şekilde kaldığı gözler önüne seriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı