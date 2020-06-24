ESENYURT'TA SEL BASAN DAİRE HARABEYE DÖNDÜ - Son Dakika

ESENYURT'TA SEL BASAN DAİRE HARABEYE DÖNDÜ

Esenyurt'ta öğlen saatlerinde yaşanan sel baskını sonrasında başlayan su ve çamur tahliyesi çalışmaları gece saatlerinde de devam ediyor.

Esenyurt'ta öğlen saatlerinde yaşanan sel baskını sonrasında başlayan su ve çamur tahliyesi çalışmaları gece saatlerinde de devam ediyor. Sel sularının harabeye çevirdiği ev böyle görüntülendi.

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Esenyurt'ta öğlen saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi ve 1272'inci Sokak'ta bulunan birçok evi su bastı. Sel suları altında kalan evlerden itfaiye ekipleri su ve çamur tahliyesi çalışmalarına devam ediyor.

"EVİM TAMAMEN HARAP OLDU, EŞYALARIM KULLANILAMAZ HALDE"

Evi sel sularının altında kalarak harabeye dönen Musa Yanar, 'Ben işyerimdeydim, evde kimse yoktu. Komşum aradı, mahalleyi komple su basmış dedi. Suyun seviyesi benim dairemi komple aşmış ve taşmıştı, evimin duvarları yıkıldı. Allah'tan içeride kimse yoktu, şu an ona şükrediyoruz. Evim komple harabeye döndü, bütün eşyalarım hepsi yandı kül oldu diyebilirim. Çok zor durumdayız, bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Su ve çamur tahliyesi yapıldı, arkadaşlar çok sağ olsunlarö şeklinde anlattı.

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:02 Kaynak: DHA

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