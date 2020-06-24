Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta sağanak - Son Dakika

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-Ersan SAN/ ESENYURT'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta kısa süreli sağanak etkili oldu. Sokaktaki vatandaşlar ve polisler yağış nedeniyle çatı altlarına sığındı.

Esenyurt, Pınar Mahallesi 1272 sokakta dün şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşanmıştı. Bodrum ve zemin katlara su dolmasıyla mahsur kalanlar olurken, Suriyeli bir kişi hayatını kaybetmişti. Sel felaketinin yaşandığı sokakta bugün temizlik çalışmaları devam ederken, aniden sağanak bastırdı. Sokakta bulunan vatandaşlar ve polisler yağış nedeniyle çatı altlarına sığındı.