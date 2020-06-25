Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik çalışmaları - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik, dezenfekte ve bodrum katlarında bulunan sel sularının tahliye çalışmaları devam ediyor. Kayma nedeniyle toprak altında kalan araçlar ise kaymasının ardından hasar tespit çalışması için bekletiliyor.

Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle bodrum ve zemin katlarındaki birçok ev sular altında kalmıştı. Belediye ekipleri su basan evlerdeki eşyaları tek tek çıkardı. Kanalizasyon ekipleri de vidanjörle Pınar Mahallesi 1272 sokakta rögar temizliğine devam ettiler. Rögarlardaki tıkanıklıkları açan ekipler ayrıca tazyikli su ile temizlik yaptı. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçlar hasar tespit çalışması için bekletiliyor.