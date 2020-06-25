ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI - Son Dakika

ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik, dezenfekte ve bodrum katlarında bulunan sel sularının tahliye çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik, dezenfekte ve bodrum katlarında bulunan sel sularının tahliye çalışmaları devam ediyor. Kayma nedeniyle toprak altında kalan araçlar ise kaymasının ardından hasar tespit çalışması için bekletiliyor.

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Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle bodrum ve zemin katlarındaki birçok ev sular altında kalmıştı. Belediye ekipleri su basan evlerdeki eşyaları tek tek çıkardı. Kanalizasyon ekipleri de vidanjörle Pınar Mahallesi 1272 sokakta rögar temizliğine devam ettiler. Rögarlardaki tıkanıklıkları açan ekipler ayrıca tazyikli su ile temizlik yaptı.

Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçlar hasar tespit çalışması için bekletiliyor.

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI - Son Dakika

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