ESENYURT'TA SEL SULARI İŞTE BÖYLE GELDİ (yeni görüntüyle) - Son Dakika

Esenyurt 'ta dün aniden bastıran sağnağın dakikalar içinde oluşturduğu sel güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul'da bazı noktalarda su baskını ve seller meydana gelirken, Esenyurt'ta su baskının da evinde mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Esenyurt'ta dakikalar içinde yükselen sular bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaklaşık 5 dakika içinde caddeyi kaplayan sel suları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sürücüler yoğun akan suda güçlükle ilerlerken, esnafta iş yerlerine su basmaması için önlem almaya çalışıyor.

- İstanbul