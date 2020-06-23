Esenyurt'ta sel sularına dalarak bir anne ve 3 çocuğu kurtaran vatandaş konuştu - Son Dakika

Esenyurt'ta sel sularına dalarak bir anne ve 3 çocuğu kurtaran vatandaş konuştu

Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan bir anne ile 3 çocuğunu kurtaran vatandaş yaşananları anlattı.

Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan bir anne ile 3 çocuğunu kurtaran vatandaş yaşananları anlattı. Sel sularına dalarak anne ve çocuklarını kurtaran vatandaş, "Su bodrum kata indiği zaman biz çığlıkları duyduk. Biz oraya varana kadar bodrum kat tamamen suyla kaplandı. En sonunda arkadaşlarla suya daldık, suyun içinden içeriye girdik. Bir karış hava boşluğu vardı. Annesi çocukları tutmuştu" dedi.

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Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok bodrum kat sular altında kaldı. Bodrum katta yaşayan 3 çocuk ve anneleri de sel sularında mahsur kaldı. Anne ile çocukların yardımına vatandaşlar yetişti. 2 vatandaş sel sularına dalış yaparak anne ve çocuklarını kurtardı.

"SUYUN İÇİNDEN İÇERİYE GİRDİK, BİR KARIŞ HAVA BOŞLUĞU VARDI"

Sel sularına dalış yaparak bodrum kattaki eve giren ve anne ile çocukları kurtaran vatandaşlardan Zahir Gül, "Sel anında su bodrum kata indiği zaman biz çığlıkları duyduk. Su daha çok yükselmemişti. Biz oraya varana kadar bodrum kat tamamen suyla kaplandı. Binanın bir kaç tarafından denedik ama bir türlü çıkartamadık. En sonunda arkadaşlarla suya daldık, suyun içinden içeriye girdik. Bir karış hava boşluğu vardı. Annesi çocukları tutmuştu. Çocukları çektik aldık. İçeriden çıkardık. İçeriye giren ben ve Suriyeli bir vatandaştı sadece. İçeride 3 tane çocuk ve anneleri vardı. Yerini tam olarak bildiğimiz için kurtarabildik. Yerini tam olarak bilmeseydik diğer odalara giremezdik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, su ve balçıklarla kaplanan evde itfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Esenyurt, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sel sularına dalarak bir anne ve 3 çocuğu kurtaran vatandaş konuştu - Son Dakika

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