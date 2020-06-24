Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor

Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında ev ve iş yerlerine dolan su ve çamur birikintileri itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor

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İSTANBUL - Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında ev ve iş yerlerine dolan su ve çamur birikintileri itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Öte yandan, tahliye çalışmaları devam eden evlerine giremeyen vatandaşlar için İstanbul Valiliği harekete geçti.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde aşırı yağışla birlikte meydana gelen sel baskınında birçok ev ve iş yerini su bastı. Sel baskınında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken yabancı uyruklu bir vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri ev ve iş yerlerinde sel sularını ve çamur birikintilerini tahliye etmeye devam ediyor. Saatlerdir devam eden tahliye çalışması sürerken dışarıda kalan vatandaşlar İstanbul Valiliği tarafından ayarlanan konaklama yerlerine götürüldü.

Sel baskınında evde bulunmadığını ve komşularından haber aldığını ifade eden Musa Yanar, "Esenyurt'u sel aldı, komple su bastı evlerimizi. Evim, barkım, her şeyim komple su aldı. Komşularımız aradılar bizi sağolsunlar. Biz iş yerindeydik geldiğimiz zaman suyun basıncı benim daireyi geçmişti ve giriş kata gelmişti. En çok şükrettiğimiz şey evde kimse yoktu, can kaybımız yok buna şükrediyoruz. Burada çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Evin temizliğini yaparak çamur ve suyunu aldılar. Bu ev zaten bizim değil, biz kiracıyız. Bu durum bizi gerçekten çok sarstı, çok kötü durumdayız zaten. Virüsten dolayı zaten çalışmıyorduk, gerçekten çok zor durumdayız. Yetkililerin yardımcı olmasını diliyorum ve çok teşekkür ediyorum" dedi.

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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