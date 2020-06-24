Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor

Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında ev ve iş yerlerine dolan su ve çamur birikintileri itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında ev ve iş yerlerine dolan su ve çamur birikintileri itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Öte yandan, tahliye çalışmaları devam eden evlerine giremeyen vatandaşlar için İstanbul Valiliği harekete geçti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde aşırı yağışla birlikte meydana gelen sel baskınında birçok ev ve iş yerini su bastı. Sel baskınında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken yabancı uyruklu bir vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri ev ve iş yerlerinde sel sularını ve çamur birikintilerini tahliye etmeye devam ediyor. Saatlerdir devam eden tahliye çalışması sürerken dışarıda kalan vatandaşlar İstanbul Valiliği tarafından ayarlanan konaklama yerlerine götürüldü.

Sel baskınında evde bulunmadığını ve komşularından haber aldığını ifade eden Musa Yanar, "Esenyurt'u sel aldı, komple su bastı evlerimizi. Evim, barkım, her şeyim komple su aldı. Komşularımız aradılar bizi sağolsunlar. Biz iş yerindeydik geldiğimiz zaman suyun basıncı benim daireyi geçmişti ve giriş kata gelmişti. En çok şükrettiğimiz şey evde kimse yoktu, can kaybımız yok buna şükrediyoruz. Burada çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Evin temizliğini yaparak çamur ve suyunu aldılar. Bu ev zaten bizim değil, biz kiracıyız. Bu durum bizi gerçekten çok sarstı, çok kötü durumdayız zaten. Virüsten dolayı zaten çalışmıyorduk, gerçekten çok zor durumdayız. Yetkililerin yardımcı olmasını diliyorum ve çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı 14:49 İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:59 Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:16 Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
14:54
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
14:48
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
14:37
İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı
14:29
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
14:26
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
14:20
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
14:16
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
14:12
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
14:00
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
13:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 14:59:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]