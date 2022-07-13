Esenyurt'ta selden etkilenen mahallelerde temizleme çalışmaları sürdü - Son Dakika
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Esenyurt'ta selden etkilenen mahallelerde temizleme çalışmaları sürdü

13.07.2022 11:35

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Esenyurt'ta oluşan selden zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam etti.

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Esenyurt'ta oluşan selden zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam etti.

Kentte, 10 Temmuz'da meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşmasıyla Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar yapıldı.

Mahallelerdeki bazı bodrum katlarda bulunan evlere dolan su birikintileri, belediye ekiplerince tahliye edildi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri sağanak ve sel nedeniyle zarar gören kaldırımları onardı.

Taşan Haramidere'nin çevresinde de ekiplerin temizlik çalışmaları sürdü.

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ESENYURT'TA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ESENYURT'TA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ESENYURT'TA SU BASKINLARI SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ESENYURT'TA SU BASKINLARI SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta selden etkilenen mahallelerde temizleme çalışmaları sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta selden etkilenen mahallelerde temizleme çalışmaları sürdü - Son Dakika
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