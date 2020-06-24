Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşlar için spor salonu hazır hale getirildi - Son Dakika

Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşlar için spor salonu hazır hale getirildi

Esenyurt'ta dün etkili olan şiddetli yağmurda evlerini su basan vatandaşlar için Esenyurt merkez spor salonu hazır hale getirildi.

Esenyurt'ta dün etkili olan şiddetli yağmurda evlerini su basan vatandaşlar için Esenyurt merkez spor salonu hazır hale getirildi. Vatandaşların bir kısmı ise Esenyurt Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı


Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Esenyurt Belediyesi ise selde mağdur olan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Baskın haberini alır almaz olay yerine giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Bozkurt, çalışmalar tamamlanana kadar tüm ekiplerin bölgede kalacağını söyledi. Öte yandan ekipler hummalı bir çalışma yaparak selde mağdur olan vatandaşlar için merkez spor salonunu hazır hale getirdi. Vatandaşlar için yemek, giysi ve yataklar hazırlandı. Bazı vatandaşlar ise otellerde ağırlandı.


Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Başkan Kemal Deniz Bozkurt, "Sel baskınından etkilenen vatandaşlarımız, valiliğimiz ve belediyemizin koordinasyonu ile otellere yerleştirildi. İhtiyaç olması ihtimaline karşı Merkez Spor Salonumuzu da vatandaşlarımız için hazırladık. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarımıza ise ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşlar için spor salonu hazır hale getirildi - Son Dakika

Son Dakika

17:59 "Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:59 Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak 13:34 Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşlar için spor salonu hazır hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]