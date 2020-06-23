ESENYURT'TA SELDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞLAR EVLERİNİ TAHLİYE ETTİ - Son Dakika

Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından evlerini su basan vatandaşlar zarar gören eşyalarını sokağa atarak evlerini tahliye etti.
"HER ŞEY YARIM SAAT İÇERİSİNDE OLDU"Sel nedeniyle evini su basan ve eşyalarını sokağa atan Cem Kavlak, "Her şey yarım saat içerisinde oldu. Eşyaların hepsi kullanılmaz hale geldi. Şimdi evi boşaltıyoruz. Parke, kombi, buzdolabı hepsi zarar gördü. Arabam pert oldu. Bodrum katları, giriş katları sel bastı. Mağduruz" dedi.
Evini su basan başka bir vatandaş ise, "Evde değildim. Sokağı sel bastı diye haber geldi. Arkada bahçe kapısı vardı. Su oradan gelmiş. Taksitle televizyon almıştım, buzdolabım, çamaşır makinem hapsi mahvoldu. Büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.- İstanbul