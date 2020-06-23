Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu - Son Dakika

Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu

ESENYURT'ta sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen kadını kurtaran esnaf konuştu.

ESENYURT'ta sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen kadını kurtaran esnaf konuştu. İdris Dikyar, "Dışarıda bir tek ben vardım. İlk atladığımda kurtaramadım, ikinci atladığımda yakalayabildim." dedi.

Esenyurt'ta öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış sebebiyle, Pınar Mahallesi'nde bulunan bir çok evi su bastı. Sular caddelerde yarım metreyi buldu. Sel sırasında bir kadın sulara kapılarak metrelerce sürüklendi. Bu sırada dükkanında bulunan esnaf İdris Dikyar(28), dışarıya çıkarak kadını kurtardı.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

"BİZ DE OLMASAK KAPILIP GİTMİŞTİ TEYZE"

Sele kapılan kadını kurtaran esnaf İdris Dikyar, "Birden bire selin vurmasıyla beraber tam dükkanı kapatıyorduk. Kepenkleri indiriyorduk kendimizi korumak için çünkü burası dere yatağı su çok geliyor. Tam kepenkleri kapatırken karşı taraftan bir ablanın sele kapıldığını gördük. Birden bire atladım tutamadım tekrar 10 metre kadar sürüklendi ondan sonra suya atlayıp çıkardık teyzeyi. Ben atladım bir tek dışarıda ben vardım. Herkes evindeydi zaten. Biz de tam kapatıyorduk marketleri açık olması sebebiyle kurtarabildik. 15 metre kadar sürüklendi zaten. Durumu da çok şükür iyiydi. Oğluna teslim ettik. Derindi, yarım metrenin üstündeydi. Biz yarım metre korkuluk yaptık orada su aşmasın diye. Korkulukları bile aştı su. Yarım metreyi rahat açıyor zaten gelen dere suyu. Geçen senelerde de oldu. Sürekli olabiliyor burada. Biz de olmasak kapılıp gitmişti teyze." diye konuştu.


- İstanbul
Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 16:31 Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 14:37 İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü 13:19 Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:27 Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı 12:19 Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 05:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]