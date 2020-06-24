Esenyurt'ta selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Esenyurt'ta selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde gece boyu devam eden su ve çamur tahliyesi çalışmaları tamamlandı.

Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde gece boyu devam eden su ve çamur tahliyesi çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından hasarın görüntüleri ortaya çıkarken, vatandaşlar iş yeri ve evlerinin önünde temizlik çalışmasına başladı.

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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu sokakta birçok iş yeri ve evi su basarken, sel baskınında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Yağış sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalarda ev ve iş yerlerinde sel sularının ve çamur birikintilerinin tahliyesine başlandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, itfaiye ekiplerince gece boyu su ve çamur tahliyesi çalışmaları gece boyunca sürdü. Tahliye çalışmaları sabah saatlerinde tamamlandı. Çalışmalardan sonra sel baskının olduğu bazı evlerde eşyalar sokağa çıkarıldı, eşyaların çamur içinde kaldığı görüldü.

Selin vurduğu bazı iş yerlerinin merdivenlerine kadar çamur içinde kaldığı görüldü. Sel nedeniyle iş yerlerinin kepenklerinin parçalandığı ve eşyaların çamur içinde kaldığı kameralara yansıdı. Tahliye çalışmalarının ardından iş yerleri ile evleri su basan vatandaşlar temizlik çalışmasına başladı.

Polis ekipleri ise selin vurduğu sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

"Hayatımda ilk defa böyle bir felaket görüyorum"

Hayatında ilk defa böyle bir felaket gördüğünü anlatan iş yeri sahibi Tayyar Arvas, "Dün öğleden sonra bu felaket oldu, ben burada değildim. Bu felaket meydana geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Hayatımda böyle felaket görmedim, ilk defa böyle bir şey görüyorum" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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