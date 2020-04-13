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ESENYURT'TA SEMT PAZARINDA "SOSYAL MESAFE"Yİ HİÇE SAYDILAR
6 saat önce
ESENYUR'taki semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi.
ESENYUR'taki semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Hafta sonundaki sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bugün pazarlara akın etti. Esenyurt
Balıkyolu Mahallesi'ne kurulan semt pazarına gelenler ile satıcıların çoğunun maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.
Görüntü dökümü:
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-Semt pazarından görüntüler
-Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması
-Vatandaşların alışveriş yapması
-Pazarcıların ve vatandaşların maske ve eldiven kullanması
-Detay görüntüler
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:15 Kaynak: DHA
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