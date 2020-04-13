ESENYURT'TA SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR - Son Dakika

ESENYUR'taki semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Hafta sonundaki sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bugün pazarlara akın etti. Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ne kurulan semt pazarına gelenler ile satıcıların çoğunun maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.