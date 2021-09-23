Üye Girişi
Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ

23.09.2021 03:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAEsenyurt'ta servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Esenyurt'ta servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Midibüs, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan kişinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LFN 174 plakalı servis midibüsünü kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Esen Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Midibüs, kaldırımda yürüyen Emre Ağbulak(21) isimli kişiyi de altına alarak sürükledi. Sürüklenen servis midibüsü kaldırımdaki bir ağaca çarparak durdu. Olay sonrası kazayı yara almadan atlatan sürücü ve midibüste bulunan yolcular aşağı indi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MİDİBÜSÜN ALTINDAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüsün altında kalarak ağır yaralanan Emre Ağbulak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ağbulak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ağbulak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazanın meydana geldiği yerde olay yeri çalışması yapan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin de kameralarını inceleme altına aldı.

"FRENLERİ TUTMUYORDU HERHALDE"

Kaza sırasında olay yerinde bulunan Ramazan Dinç isimli bir kişi, "Şirketten çıktık, eve geliyorduk. Saat 00.30 gibiydi bizim servis aracımız buradaydı. Aksilik ben bir arkadaş ile konuşmak için kaldırıma çıktım. Bir anda yukarıdan aşağıya doğru araba geliyordu. Frenleri tutmuyordu herhalde. Arkadaş beni çekti, 'Ramazan' dedi. Ben arkamı döndüm, baktım. Araba direkt bu araya girdi. Hem arabaya hem dükkana girdi. Orada bir arkadaş buradan 'İyi akşamlar' dedi, gitti. Kim olduğunu bilmiyordum. Biz 4 kişi indik servisten 3 kişi vardı. Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik. Daha sonra baktık bizim personel değil, ben buradan ayrıldım. Bu kaza yapan araç içerisinden 10-15 kişi indi. İçinde yaralı yoktu. Kaza sonrası herkes apar topar koşarak indi aşağı. Kaza olduktan sonra ben hemen gittim. Bu servisin içindeki arkadaşlar aşağıya indi. Sürücü ile personeller de yaralı değildi. Allaha çok şükür bizim personellere de bir şey olmadı" dedi.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası itfaiye ekipleri servis midibüsünün altında kalan yaralıyı kurtarmak için çalışma yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise, olay yerinde ambulansın hazır beklediği görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ
Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ
Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ
Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ
Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ
Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ

Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu 00:18 Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı 23:25 Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti 23:03 Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı 21:44 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi 18:59 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı 15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım 15:23 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor         
00:30
Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı         
23:58
CHP'den CHP'den "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna yanıt: Önümüzdeki günlerde netleşir         
23:16
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah         
22:50
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar         
12:24
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 04:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement