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ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika

ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

12.01.2022 10:37

ESENYURT'ta servis minibüsü alev alev yanarak, küle döndü.

ESENYURT'ta servis minibüsü alev alev yanarak, küle döndü. Minibüsten sıçrayan alevler bir evle bir minibüse de zarar verdi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı minibüsün yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi Alaca Sokak'ta saat 08.00 sıralarında Ferzende Sönmez'in kullandığı servis minibüsünün ön bölümü alev aldı. Alevler büyürken Sönmez, kendini dışarı attı. Sürücü, bagajdan yangın tüpünü alarak müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada alevler tüm minibüsü sardı. Alev alev yanmaya başlayan servis aracı kaymaya başlayarak 5 metre daha ilerledi. Yükselen alevler nedeniyle bir apartmanın dış cephesi ve park halindeki başka bir minibüs daha zarar gördü. Apartman sakinleri hortum sarkıtarak müdahale ederken, durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı servis aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, minibüsün yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KENDİLİĞİNDEN BURAYA GELDİ

Çok kısa süre önce yolcularını indirdiğini söyleyen sürücü Ferzende Sönmez, Tesisatlardan yangın çıktı. El freni de yanınca tüple müdahale ettim. Kovalarda su vardı onları da döktüm. Hortum sarkıttılar yine olmadı. Her tarafa yayıldı alevler. Çok çabuk yayıldı alevler. Araba kendiliğinden buraya geldi diye konuştu.

ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hürriyet, Esenyurt, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika
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