Esenyurt'ta servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

27.07.2022 02:04
Esenyurt'ta servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Servis minibüsü kontrolden çıkarak Esenyurt'ta gişelere çarptı.

Servis minibüsü kontrolden çıkarak Esenyurt'ta gişelere çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Esenyurt gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre N.A. kontrolündeki 34 LRG 874 plakalı servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gişelere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yol bakım ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak onarım çalışması yaptı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta korkutan yangın Esenyurt'ta korkutan yangın Esenyurt'ta korkutan yangın Esenyurt'ta korkutan yangın
Kaynak: İHA

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
00:00 İngiliz ekibi Hull City, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı!
23:39 Gazeteci Ahmet Hakan fena yakalandı! Fark eder etmez beğenisini geri çekti
23:31 DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı!
23:25 Tecrübeli forvet Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı Club Nacional'da top koşturacak
22:58 Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü! 16 yaşındaki genç kaçarken yakalandı
22:30 Beyaz Saray'dan tahıl kriziyle ilgili koordinasyon merkezi kurulmasına övgü: BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz
22:21 Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 02:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement