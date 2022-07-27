Kaza, saat 00.00 sıralarında Esenyurt gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre N.A. kontrolündeki 34 LRG 874 plakalı servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gişelere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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