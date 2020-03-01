Esenyurt'ta servis şoförlerinden İdlip şehitleri için konvoy - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta servis şoförlerinden İdlip şehitleri için konvoy - Son Dakika

Esenyurt'ta servis şoförlerinden İdlip şehitleri için konvoy

6 saat önce

ESENYURT'ta servis şoförleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için konvoy oluşturdu.

Esenyurt'ta servis şoförlerinden İdlip şehitleri için konvoy, System.String[]
ESENYURT'ta  servis şoförleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için konvoy oluşturdu. İlçenin ana caddelerinde marşlar eşliğinde korna çalarak ilerleyen konvoy, General Kani Akman 1. Kışlası'nın önüne gitti.

Esenyurt'ta servis şoförleri, Suriye'nin İdlib kentinde  şehit olan askerler için bir araya geldi. Esenyurt Evlendirme Dairesi otoparkında toplanan yaklaşık 50 servis aracı Türk bayraklarıyla donatıldı. Araçlar marşlar eşliğinde ilçenin ana caddelerinde konvoy oluşturdu. Konvoya, yunus polisleri de siren çalarak eşlik etti. İlçeyi turlayan konvoy, Hadımköy'de bulunan General Kani Akman 1. Kışlası'nın önünde durdu. Şoförler kışla önünde 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları attı. Grup üyeleri İstiklal Marşı okuduktan sonra kışlanın önünden ayrıldı.


- İstanbul
Esenyurt, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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