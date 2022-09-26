Son dakika haberleri... İSTANBUL-ESENYURT'TA SEVCAN DEMİR'İN ÖLÜMÜ; DİNİ NİKAHLI EŞİNE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

ESENYURT'ta 9 Mart 2021 tarihinde dini nikahlı eşi Kenan Daniş (30) tarafından darbedilen Sevcan Demir'in (31) 4'üncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. Bilirkişi, Demir'in bıraktığı iddia edilen intihar notundaki yazının kadına ait olduğunu bildirirken, ailesi ise kadının sanığın tehdidiyle yazmış olabileceğini savundu.

Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kenan Daniş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanırken, Demir'in ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada bilirkişinin hazırladığı imza yazı incelemesi raporunun mahkemeye sunulduğu bildirildi. Raporda yazının maktulün el yazısı olduğu belirtildi. Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun, "Benim kızım kesinlikle öldürüldü" dedi.

"BU MEKTUBU TEHDİTLE YAZDIRMIŞ"

Maktulün ağabeyi Coşkun Demir, sanığın o akşam kardeşinin eşyalarını dağıtıp, ona şiddet uyguladığını belirterek, "Bu ortam içinde kardeşime bu mektubu tehditle yazdırmış olması mümkündür. Ben kardeşimin bu mektubu özgür iradesiyle yazdığını kabul etmiyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk, "Sevcan Demir'in o akşam hazırladığı valizine telefonunun şarj aletini bile koyduğu görülmektedir. Amacı yola çıkmaktır. O gün intihara meyilli olduğuna dair bir delil yoktur" diye konuştu.

"6 AYDIR İNTİHARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Sanık Kenan Daniş, son 5-6 aydır Sevcan Demir'in intihar etmesini engellemeye çalıştığını ileri sürerek, "Ben her şeyin ortaya çıkacağından eminim, suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada sanığın maktulü kavga ettikten sonra balkondan attığı anlaşıldığından 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cazalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine, avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sevcan Demir'in ölü muayene tutanağında çenesinde ekimoz bulunması, her iki diz kapağında sıyrıkların olması nedeniyle, maktul ile şüphelinin kavga ettiklerinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede şüphelinin Demir'in annesini arayarak kızını öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleşmesine dikkat çekilerek, maktulün Daniş tarafından balkondan atılarak 'kasten öldürüldüğü' yönünde somut deliller bulunduğu bildirildi. Şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan yargılanması talep edilerek müebbet hapis cezası istendi.