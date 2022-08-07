Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesi kaldırım taşıyla dövdü

Olayla ilgili elde edilen ilk bilgilere göre genç kızın, erkek arkadaşıyla ayrı eve çıkmak istediği ancak ailesinin bu talebi reddettiği öne sürüldü. Sevgililerin bu ısrarlarında diretmesinin ardından da olayın yaşandığı ifade edildi.

"KIZ ARKADAŞIMI ZORLA TUTUYORSUNUZ"

Geçtiğiniz Pazartesi günü Esenyurt Mehterçeşme mahallesinde iddiaya göre ailesiyle yaşayan İran uyruklu bir kız, erkek arkadaşıyla ayrı eve çıkmak istedi. Ailesinin izin vermemesi sebebiyle sevgilisi, kızın evine gelerek " Kız arkadaşımı burada zorla tutuyorsunuz" dedi.

KAVGA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Bu sözler üzerine aile ve erkek arkadaş arasında çıkan tartışma sokağa taşarken ortalık savaş alanına döndü. Kaldırım taşı ve bıçakların da kullanıldığı kavgada sinir krizi geçiren genç kız ise bileklerini kesmeye çalıştı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.