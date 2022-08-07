Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesi kaldırım taşıyla dövdü - Son Dakika
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Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesi kaldırım taşıyla dövdü

07.08.2022 16:48

İstanbul Esenyurt'ta bir genç, sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi. Ailesinin izin vermemesi sebebiyle kız arkadaşının evine giderek onlarla yüzleşti. Kızın ailesi genci kaldırım taşıyla döverken yaşananlar kameraya yansıdı.

Olayla ilgili elde edilen ilk bilgilere göre genç kızın, erkek arkadaşıyla ayrı eve çıkmak istediği ancak ailesinin bu talebi reddettiği öne sürüldü. Sevgililerin bu ısrarlarında diretmesinin ardından da olayın yaşandığı ifade edildi.

Esenyurt'ta sevgilisiyle ayrı eve çıkmak isteyen genç, kaldırım taşıyla dayak yedi

"KIZ ARKADAŞIMI ZORLA TUTUYORSUNUZ"

Geçtiğiniz Pazartesi günü Esenyurt Mehterçeşme mahallesinde iddiaya göre ailesiyle yaşayan İran uyruklu bir kız, erkek arkadaşıyla ayrı eve çıkmak istedi. Ailesinin izin vermemesi sebebiyle sevgilisi, kızın evine gelerek " Kız arkadaşımı burada zorla tutuyorsunuz" dedi.

Esenyurt'ta sevgilisiyle ayrı eve çıkmak isteyen genç, kaldırım taşıyla dayak yedi

KAVGA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Bu sözler üzerine aile ve erkek arkadaş arasında çıkan tartışma sokağa taşarken ortalık savaş alanına döndü. Kaldırım taşı ve bıçakların da kullanıldığı kavgada sinir krizi geçiren genç kız ise bileklerini kesmeye çalıştı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesi kaldırım taşıyla dövdü - Son Dakika

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