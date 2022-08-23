Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı - Son Dakika
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Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı

23.08.2022 10:01
Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı

Esenyurt'ta sevgilisi ile tartıştığı iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta sevgilisi ile tartıştığı iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı. Yoldan geçen araçları tekmeleyen kadın, araçların sileceklerini kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, erkek arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Yoldan geçen araçların önünü keserek tekme atan, sileceklerini kıran kadın, çevredekilerin müdahalesine de aldırmadı. Uzun bir süre etrafa saldıran ve bağıran kadın, yaşadığı sitedeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra kendisini süs bitkilerinin arasına bırakarak uzanan kadın, çevre sakinlerine zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı - Son Dakika
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