ESENYURT'TA SEVGİLİSİ KADINI BACAĞINDAN VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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ESENYURT'TA SEVGİLİSİ KADINI BACAĞINDAN VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
6 saat önce
Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay dün sabah saatlerinde meydana gelmiş, Volkan D. kız arkadaşı Meltem Ç. bacağından vurduktan sonra bir süre başında beklemiş ve olay yerinden kaçmıştı. Volkan D. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Poliste birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Volkan D.'nin polis merkezinden çıkarılışı
-ARŞİV
- İstanbul
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