Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta sevgilisi kadını bacağından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Esenyurt'ta sevgilisi kadını bacağından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay dün sabah saatlerinde meydana gelmiş, Volkan D. kız arkadaşı Meltem Ç. bacağından vurduktan sonra bir süre başında beklemiş ve olay yerinden kaçmıştı. Volkan D. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Poliste birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Karlı yolda drift atan alkollü stajyer sürücünün savunması 'pes' dedirtti: Hava karlı, kar lastiğim yok Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı