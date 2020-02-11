Esenyurt'ta sevgilisi kadını bacağından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sevgilisi kadını bacağından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Esenyurt'ta sevgilisi kadını bacağından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün sabah saatlerinde meydana gelmiş, Volkan D. kız arkadaşı Meltem Ç. bacağından vurduktan sonra bir süre başında beklemiş ve olay yerinden kaçmıştı. Volkan D. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Poliste birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta sevgilisi kadını bacağından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt, Ardıçlı, Sabah, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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