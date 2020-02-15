Esenyurt'ta sevgilisiyle tartışıp pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sevgilisiyle tartışıp pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta sevgilisiyle tartışıp pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu

6 saat önce

Esenyurt'ta sevgisiyle tartışan adam pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt'ta sevgisiyle tartışan adam pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan adam emniyet ekiplerince yakalanırken, yaşanan arbedede sırasında bir polis memuru parmağından hafif şekilde yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçlarını yol kenarına park eden çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sevgilisine öfkelenen adam otomobilde bulunan pompalı tüfekle intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, intihara kalkışan adamı ikan ederek elinde pompalı tüfeği aldı. Bu sefer de kaçmaya çalışan adam polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru parmağından hafif şekilde yaralandı. Yakalanarak gözaltına alınan adam ile sevgilisi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralı polis memuru da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise polis ekiplerinin aramalarının ardından otoparka çekildi.

Esenyurt'ta sevgilisiyle tartışıp pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:51 Kaynak: DHA
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