Son dakika haberleri: ESENYURT'TA SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR TEHLİKEYE ALDIRMADAN SÜS HAVUZUNA GİRDİ - Son Dakika

ESENYURT'ta sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinledi. Zabıtar tarafından uyarılan ve havuzdan çıkarılan çocuklar, zabıtanın ayrılmasının ardından yeniden havuzun yolunu tuttu.

Esenyurt'ta termometreler 34 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan çocuklar, serinlemek için Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan süs havuzuna girdi. Havuz içerisindeki aydınlatmalar nedeniyle elektrik akımı olmasına aldırış etmeyen çocukları, zabıta ekipleri uyararak havuzdan çıkardı. Zabıtanın havuz çevresinden ayrılmasının ardından, çocuklar yeniden havuza girdi.

Öte yandan sıcaktan bunalan sokak köpekleri de havuza girerek serinledi.