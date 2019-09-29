Esenyurt'ta şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen kadın konuştu

Esenyurt 'ta, 27 Eylül 2019 tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Elif ve eşi Mehmet Oran, Emniyet'teki ifadelerinin ardından açıklama yaparak, "Aile içinde her şey olabilir. Mahremimizi görüntüleyenlerden şikayetçi olacağız. Biz birbirimizi seviyoruz" dedi.

Yeşilkent Mahallesi, 1805'nci Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden kaydedilen ve 'komşusunun eşi tarafından şiddete maruz bırakıldığı, şiddet olayının bir haftadır devam ettiği ve polisin olaya müdahil olmadığı' şeklindeki açıklamayla 27 Eylül 2019 Cuma günü 22.00 sıralarında bir sosyal paylaşım ağında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün genç çiftin ifadesine başvurdu. Emniyet'ten edinilen bilgilere, olayla ilgili her ihbarın yerinde ve zamanında değerlendirildiği ve komşuların ihbarlarının aksine Elif ve Mehmet Oran çiftinin konunun aile içi mesele olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları yönünde beyan verdikleri öğrenildi.

"AİLEMDEN KÖTÜ BİR HABER GELDİĞİ İÇİN ÜZÜLDÜM, EŞİM DE BANA DESTEK ÇIKTI"

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, ifadelerine başvurulan çift, Demirören Haber Ajansı 'na konuştu. Şiddet gördüğü iddia edilen Elif Oran, sosyal medyadaki paylaşımdaki ifadelerin doğru olmadığını ve görüntüleri çekenlerden şikayetçi olacaklarını söyleyerek, "Sosyal medyada dolaşan, yalan yanlış, asılsız haberlerdir. Ben iki yıllık evliyim. Eşimi seviyorum, eşim de beni seviyor. Ben zaten severek evlendim. O gün ailemden kötü bir haber geldiği için üzüldüm, hüzünlendim, eşim de bana destek çıktı. Polisler de zaten geldi, gördü, asılsız olduğunu anladı. Bu görüntüleri çekenlerden şikayetçi olacağız. Benim yatak odamı, mahremiyetimi herkese nasıl gösterebilir? Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Ben eşimi gerçekten seviyorum. Eşime bir şey olsa, kim bana sahip çıkacak?" dedi.

ÇEKEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİYİM

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Mehmet Oran da eşi ile benzer ifadeler kullanırken, "Sizin ailenizde bu tarz olaylar olmuyor mu yani? Tartışıyoruz, ediyoruz ama şiddet falan yok yani. 27'sinde olmuş olay, bir hafta diyorlar. Bugün ayın kaçı? 29'u mu? Bir haftadır ben nasıl şiddet uygulayabilirim yani? Polisler geldi, beni de çağırdılar, bir şey olmadığını gördüler. Videoya çekiyorlar, eşim duştan çıkmış olabilir, ben duştan çıkmış olabilirim. Mahremimizi çekiyorlar, bu ne ayıp bir şeydir. Çeken kişiden şikayetçiyim ben. Ben darp edilirsem bunun hesabını kim verecek? Bizim mahremimiz var. Biz orada farklı bir durumda da olabilirdik, öyle de çekebilirdi" diye konuştu.

İfadesine başvurulan genç çift, daha sonra kol kola girerek Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sosyal medyadaki görüntüler

Genç çiftin Emniyet'ten çıkışı

Genç çiftin açıklamaları

Genel ve detaylar