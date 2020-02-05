Esenyurt'ta şiddetli rüzgar 4 katlı binanın çatısını uçurdu - Son Dakika

Esenyurt'ta gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu 4 katlı bir apartmanın çatısı kısmen uçtu. Çatıdan uçan malzemeler sokağa savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatının diğer kısmının uçmaması için sabitleme çalışması yaptı.

Olay gece saat 00.30'da Esenyurt İlçesi Süleymaniye Mahallesi 759 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli rüzgar nedeniyle çatıda kısmen uçmalar meydana geldi. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle çatıdan uçan malzemeler sokağa uçtu. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri, çatıda bulunan tehlikeli parçaları itfaiye merdiveniyle güvenli bir yere indirdi. Ekipler bir süre boyunca çatıda sabitleme çalışması gerçekleştirdi. Sokakta bulanan araçlarda sahipleri tarafından güvenli yerlere çekildi.

"Balkona çıktım baktım apartmanın çatısı uçmuş"

Çatının uçtuğunu gören bir kişide, "Ben evde oturuyordum. Bir patırtı geldi baktım. Kapı açık sandım. Balkona çıktım baktım apartmanın çatısı uçmuş. Ondülinler, straforlar uçuyor. İlk önce bazı komşular arabalarını aldılar. Ondan sonra baktım mahalle toplanmış. İtfaiye, ambulansı aradım. Hemen geldiler olaya müdahale ettiler. Hani bizim gördüğümüz bu" şeklinde konuştu.

(Davut Has/İHA)