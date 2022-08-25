Kanlı bıçaklı olduğu babasının kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu

Herkes Trabzonlu sandı ama maçın önüne geçen tribündeki gizemli güzel bakın kim çıktı

Kaynak: İHA

Esenyurt, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor - Son Dakika

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