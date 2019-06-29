ESENYURT'TA "SİGARA" KURŞUNU: 2 YARALI
1 saat önce
Esenyurt'ta Suriyeli iki kişi, sigara isteyen kişilere olumsuz yanıt verince silahlı saldırıya uğradı.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:39 Kaynak: DHA
'ta Suriyeli iki kişi, sigara isteyen kişilere olumsuz yanıt verince silahlı saldırıya uğradı.
Olay Esenyurt Pınar
mahallesinde saat 17.30 sırlarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Suriyeli iki kişi caddede yürürken, yanlarına gelen iki kişi sigara istedi. Ancak yanıt olumsuz olunca tartışma çıktı. Tartışma sonucu saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 3 boş kovan buldu.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinde yatan yaralılar
-Vatandaşların yaralıların başında toplanması
- Polis ve sağlık ekipleri
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Yerdeki boş kovanlar
- İstanbul
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