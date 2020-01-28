Esenyurt'ta "sigortalı" halı kilim dokuma kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 'sigortalı' halı kilim dokuma kursu - Son Dakika

Esenyurt'ta "sigortalı" halı kilim dokuma kursu

6 saat önce

Esenyurt Belediyesinin açtığı halı ve kilim dokuma kursuna katılanlar, kurs süresince sigortalanacak.

Esenyurt'ta

Esenyurt Belediyesinin açtığı halı ve kilim dokuma kursuna katılanlar, kurs süresince sigortalanacak.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğünün meslek edindirme kursları kapsamında, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz halı ve kilim dokuma eğitimi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR desteğiyle açılan kursa katılanlar, bu sürede sigortalanacak ve maddi teşvik alacak. Kursa, Esenyurt'ta yaşayan ve emekli olmayan 18-50 yaş aralığındaki vatandaşlar başvurabilecek. Başvuran kişilerde son 18 ayda herhangi bir sigorta girişinin yapılmamış olması şartı aranacak.

Derslerin uzman eğitici tarafından verileceği kursun ön kayıt ve başvuruları, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde yapılacak.

Kursa son başvuru, 31 Ocak'ta yapılabilecek.

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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