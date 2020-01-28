Esenyurt Belediyesinin açtığı halı ve kilim dokuma kursuna katılanlar, kurs süresince sigortalanacak.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğünün meslek edindirme kursları kapsamında, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz halı ve kilim dokuma eğitimi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR desteğiyle açılan kursa katılanlar, bu sürede sigortalanacak ve maddi teşvik alacak. Kursa, Esenyurt'ta yaşayan ve emekli olmayan 18-50 yaş aralığındaki vatandaşlar başvurabilecek. Başvuran kişilerde son 18 ayda herhangi bir sigorta girişinin yapılmamış olması şartı aranacak.

Derslerin uzman eğitici tarafından verileceği kursun ön kayıt ve başvuruları, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde yapılacak.

Kursa son başvuru, 31 Ocak'ta yapılabilecek.