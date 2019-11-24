Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1) - Son Dakika

Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)

6 saat önce

ESENYURT'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1), System.String[]
ESENYURT'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga daha sonra silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Diğer gruptan olan şüpheliler ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul
kavga, Koza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:49 Kaynak: DHA
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