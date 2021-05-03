Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta meydana gelene silahlı kavgada bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesinde Mimarsinan Caddesi'nde 5 katlı binanın altında bulunan dükkanda meydana geldi. İddiaya göre; kimlikleri belirsiz 3 kişi, Doğukan Çalışır'a ait iş yerinin önüne geldi. Bir kişi iş yerine girip, Çalışır ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli Çalışır'a silahla ateş açtı. Bel, bacak ve sırtına isabet eden 4 kuşunla yaralanan Çalışır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışır'ın durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırganlar olayın ardından geldikleri araçla kaçarken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.