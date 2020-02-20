ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA (1) - Son Dakika

Ersan SAN/

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi bacağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yeri