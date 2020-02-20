ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA (1) - Son Dakika
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ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA (1)

11 dakika önce

Ersan SAN / Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi bacağından vuruldu.

ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA (1), System.String[]

Ersan SAN/

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi bacağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
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