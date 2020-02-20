Esenyurt'ta silahlı kavga (1) - Son Dakika

Esenyurt'ta silahlı kavga (1)
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Ersan SAN / Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi bacağından vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi bacağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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