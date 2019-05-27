Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)

ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)

2 saat önce

Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1), System.String[]

Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA 
Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün'ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
- Polis ekipleri
 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:12 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Esenyurt, Güncel
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