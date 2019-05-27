Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)
1 saat önce
Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:16 Kaynak: DHA
'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün'ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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