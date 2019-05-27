Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1)

1 saat önce

Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü (1), System.String[]
Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün'ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:16 Kaynak: DHA
Polis, Esenyurt, Güncel
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