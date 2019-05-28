Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

21 dakika önce

ESENYURT'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
ESENYURT'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün'ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 


 

Olay, Yeşilkent Mahallesi, 1864 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki amca çocuğu aralarındaki husumet nedeniyle tartışmalarıyla başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ömer Algün isimli kişi, üzerinde silahla kendisiyle aynı isim ve soyadı taşıyan amca çocuğu Ömer Algün'ü başından vurdu. Olaya şahit olan aile fertleri sinir krizi geçirirken, mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından isabet alan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.


 

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLIKTE YAKALANDI
Öte yandan, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine çok yönlü bir çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Ömer Algün'ü yakınlarda bir adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:43 Kaynak: DHA
Yeşilkent Mahallesi, Polis, Esenyurt, Güncel
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