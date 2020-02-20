Esenyurt'ta silahlı kavga - Son Dakika
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Esenyurt'ta silahlı kavga

6 saat önce

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi bacağından vuruldu.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi bacağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta silahlı kavga

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
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