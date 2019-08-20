Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta silahlı kavga : 2 yaralı
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Esenyurt'ta silahlı kavga : 2 yaralı

1 saat önce

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta silahlı kavga : 2 yaralı, System.String[]
ESENYURT'ta iki  grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Fatih Mahallesi 879.sokakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşı karşıya geldi.  10 kişinin karıştığı kavgada,  gruptakilerden silahlı iki kişi yere ve havaya ateş açtı. Seken kurşunlardan ikisi  gruptaki  Bayram P. ve o sırada börekçide oturan  M.I'ya isabet etti.  Çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, duvarlarına mermirler saplandı.  Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.  Polisin olayla ilgisi bulunan kişilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Fatih Mahallesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:14 Kaynak: DHA
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