Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adile Naşit Bulvarı'nda taksiciler ve bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra hastane önünde toplanan gruptakiler, burada tartışmaya devam etti.

Olayda 1 kişi gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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