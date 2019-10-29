Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı aktüel görüntü
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı aktüel görüntü

Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı aktüel görüntü

1 saat önce

ESENYURT'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

ESENYURT'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 5 kişi çeşitli işyerlerinden yaralandı. Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili incelemesi sürüyor.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı aktüel görüntü

Esenyurt, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
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Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma çıktı: 5 kişi yaralandı
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