Esenyurt'ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

6 saat önce

Esenyurt'ta çıkan silahlı çatışmada öldürülen Nurettin İnal'ın katil zanlıları yakalandı.

Esenyurt'ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı, System.String[]

Esenyurt'ta çıkan silahlı çatışmada öldürülen Nurettin İnal'ın katil zanlıları yakalandı. Çatışma anı vatandaş kamerasına yansıyan olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde 12 Ocak günü sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelmiş, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada Nurettin İnan (31) vurularak silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan çatışmada 25 ele ateş edildiğini tespit ederken, çatışma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilmişti. Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheliler Adem P.(41), Mahir D. (23), Seyat D. (23), Mehmet S. S. (37), Doğan P. (46), Erman K. (29) ve İbrahim S. (31) 17 Ocak Pazartesi günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, Adem P., Mahir D. ve Seyat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet S. S., Doğan P., Erman K. ve İbrahim S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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